Перевод на французский 1500 знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен4 заявки144 просмотра

Текст на русском языке — этнический уклон. Требуется перевод на английский.

Прошу указывать сроки и стоимость работы.

11 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад
$9
1 день
Спасибо за работу! Все выполнено в срок и с надлежащим качеством.
Спасибо за возможность поработать с Вами! Четкое задание, приятное общение. Особо хочется отметить оперативность оплаты. Рекомендуем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод нем-рус

    Перевести медицинский текст с немецкого языка на русский язык. срок - сегодня

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический перевод (англ-русс).

    Требуется выполнить перевод технического текста. Текст – во вложении. Просим указывать в заявке стоимость перевода за 1 страницу (1800 зн. с пробелами). Просим оставлять заявки только исполнителей, имеющих опыт ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод статей ENG-RUS

    $250

    Исходные статьи будут предоставлены. Оплата сдельная почасовая: 1ч 350 руб. (~10$) Тема статей для перевода: - SEO (Search engine optimization) - SMO (Social media optimization) ...

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Технический Переводчик/Редактор (немецкий/русский)

    Добрый день, коллеги! Ищем Переводчика/Редактора (немецкий/русский) к нам в команду. Расценки: Перевод 3 евроцента за слово. Редактирование 0,2 евроцента за слово. Обязательно отличное знание Trados, Transit, Across. ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Таблица с модификациями товаров

    Добрый день! Нужно создать табличку с модификациями всех товаров, с сайта http://www.orthomol.com/ Так же нужно сохранить с сайта картинки, в отдельные папки, именованные названиями продукта. Пример в ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переводчик: немецкий язык

    Требуется переводчик с немецкого языка с опытом работы с перспективой на долгосрочное сотрудничество. Нам нужен не буквальный перевод 1 в 1, а перевод как конечный продукт, ориентированный на потенциальную аудиторию. Важную роль придаем умению формировать ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад