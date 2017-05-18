Переведу тексты или аудио любой тематики с китайского на русский. Имею опыт переводов самых разных текстов . Работаю с программой памяти переводов Trados Проживал городе : Урумчи. Китайский язык на уровне носителя Если у вас есть дополнительные пожелания, ...
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- TradosПереводы5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, удаленная работа Бюро переводов Проф Лингва является лидирующей компанией в своей отрасли, на сегодняшний день мы входим в ТОП-10 переводческих компаний по РФ. Нас отличает стабильность и уверенный рост. Мы гордимся своими ...TradosРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необхідно перекласти текст з технічної тематики з англійської на українську в рамках нового проекту Advanced International Translations. Наш ідеальний кандидат має досвід перекладу текстів технічної тематики, а також досвід роботи з Trados (для роботи над проектом ...TradosПереводы5 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Необхідно перекласти текст з ІТ-тематики з англійської на українськ[/b]у. [b]Для участі в проекті важливо, щоб ви вільно володіли англійською та українською, мали попередній досвід роботи з тематикою IT/Microsoft та володіли САТ-інструментами.[/b] [b]Будь ласка, дайте відповідь на декілька запитань, ...TradosПереводы17 заявокЗакрыт4 года назад
Для диссертационного исследования ищу переводчика, который может сравнить перевод текста в трёх ТМ-программах: DeJа Vu X3 Workgroup, SDL Trados Studio 2015, SmartCAT. Нужно проанализировать 5 текстов (объемом до 1 страницы): юридический текст (договор); ...TradosПереводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Язык: русский – английский Тематика: маркетинг; бизнес; общая тематика Требования: · Успешное прохождение нашего тестирования; · Внимательный и сосредоточенный подход к работе; · Знание особенностей перевода с русского на английский; · Соблюдение дедлайнов и сроков; · Владение Trados будет вашим преимуществом; Резюме присылать на почту [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] ...TradosПереводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны переводчики английского языка (англ-русс), тематика: техника, финансы, экономика, юриспруденция и др (возможно выбрать). По оплате готовы обсудить. Пишите если интересно. Желательно работа с Trados.TradosПереводы39 заявокЗакрыт6 лет назад
Уважаемые коллеги, Бюро переводов Intellex (intellex-trans.com) срочно ищет редакторов для участия как в непосредственном проекте в области медицинского страхования, так и для дальнейшего длительного сотрудничества в других предметных областях. Обязательные требования: 1. Филологическое/лингвистическое образование 2. Свободное владение английским языком 3. ...TradosРедактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуются фрилансеры для переводов с английского на литовский. Обязательно высокое качество и профессиональный перевод. Перевод озвучки фильмов, субтитров, экранной графики и печатных метериалов в Trados Studio или Workbench. Темы: благотворительность, права человека, антинаркотическое просвещение, религия ...TradosЗакрыт6 лет назад
В компанию Advanced International Translations требуются переводчики для участия в проектах по тематике Microsoft. Языковая пара: английский -> украинский. Обязательное требование: владение Trados Studio и/или Memsource. Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо: -указать расценки за слово; -прикрепить резюме ...TradosЗакрыт7 лет назад
Заказ на перевод медицинского текста с английского на русский около 45 тыс. знаков до 24-25 апреля. Работать необходимо в SDL Trados Studio. Указывайте, пожалуйста, Ваши расценки.TradosПереводы9 заявокЗакрыт7 лет назад
Уважаемые коллеги! [b]В настоящее время есть заказ на редактирование технического текста около 50 тыс. знаков, файл прилагается, ориентировочные сроки выполнения работы -- с 22 по 24 апреля.[/b] Необходимо предоставить следующую информацию: Опыт работы в сфере переводов Опыт работы c ...TradosЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужен перевод сайта, с русского на корейский. Работа в программе OmegaT или Trados. Если не работали ранее, не страшно. Разберёмся. Только напрямую с переводчиком, бюро, агентства, посредники не интересуют. Объем примерно 45тыс знаков. Жду Ваших ...TradosПереводы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется [b]переводчик испанского языка[/b] (Español mexicano) для письменного перевода текста руководства пользователя программного обеспечения с русского языка. Требования к переводчику: [list=1][*]Использование SDL Trados Studio/ Wordfast Pro.[*]Опыт письменного перевода технической документации по ИТ.[/list]Пример исходного текста в приложении. Ваши предложения ...TradosПереводы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка. Тематика: перевод описания товаров. ...TradosПереводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Переводчик с опытом работы не менее 10 лет в программе Trados. Есть срочный заказ на очень качественный, профессиональный перевод с английского на казахский в минимальное время.TradosЗакрыт7 лет назад
[b]Описание:[/b] a large translation project for the development of offshore oil and gas field (EN-RU) [b]Инструмент:[/b] SDL Trados Studio [b]Требования:[/b] опыт перевода текстов по одной или нескольким тематикам: нефть и газ, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, ...TradosПереводы16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $75
Всем доброго времени суток! Есть документ, который необходимо перевести на английский язык. Документ должен быть сдан в формате Trados.TradosПереводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Для работы над объемным проектом (около 800 000 знаков с пробелами, тематика - оборудование для заведений общественного питания). Сроки обсуждаемы. Работа должна происходить в TRADOS Studio. Резюме с указанием ставок в рублях направляйте на почту , ...TradosПереводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский. Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу! Языки перевода: [list][*]английский[*]немецкий[*]французский[*]испанский[/list]Общий объем текста согласно анализу в ПО Wordfast Pro - 4 130 ...TradosПереводы10 заявокЗакрыт8 лет назад