Заказать услуги копирайтера Trados

Найдите копирайтера Trados прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги копирайтера Trados на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Перевод с Китайского на Русский и наоборт

    Переведу тексты или аудио любой тематики с китайского на русский. Имею опыт переводов самых разных текстов . Работаю с программой памяти переводов Trados Проживал городе : Урумчи. Китайский язык на уровне носителя Если у вас есть дополнительные пожелания, ...

    Trados
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется редактор

    Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, удаленная работа Бюро переводов Проф Лингва является лидирующей компанией в своей отрасли, на сегодняшний день мы входим в ТОП-10 переводческих компаний по РФ. Нас отличает стабильность и уверенный рост. Мы гордимся своими ...

    Trados
    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти технічний текст (англ->укр, Trados 2014)

    Необхідно перекласти текст з технічної тематики з англійської на українську в рамках нового проекту Advanced International Translations. Наш ідеальний кандидат має досвід перекладу текстів технічної тематики, а також досвід роботи з Trados (для роботи над проектом ...

    Trados
    Переводы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перекласти текст з ІТ-тематики з англійської на українську

    [b]Необхідно перекласти текст з ІТ-тематики з англійської на українськ[/b]у.  [b]Для участі в проекті важливо, щоб ви вільно володіли англійською та українською, мали попередній досвід роботи з тематикою IT/Microsoft та володіли САТ-інструментами.[/b] [b]Будь ласка, дайте відповідь на декілька запитань, ...

    Trados
    Переводы17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переводчик, который работает с ТМ-программами

    Для диссертационного исследования ищу переводчика, который может сравнить перевод текста в трёх ТМ-программах:  DeJа Vu X3 Workgroup, SDL Trados Studio 2015, SmartCAT. Нужно проанализировать 5 текстов (объемом до 1 страницы):  юридический текст (договор);   ...

    Trados
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется переводчик (письменный перевод)

    Язык: русский – английский Тематика: маркетинг; бизнес; общая тематика Требования: ·       Успешное прохождение нашего тестирования; ·       Внимательный и сосредоточенный подход к работе; ·       Знание особенностей перевода с русского на английский; ·       Соблюдение дедлайнов и сроков; ·       Владение Trados будет вашим преимуществом; Резюме присылать на почту [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] ...

    Trados
    Переводы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод английский-русский

    Нужны переводчики английского языка (англ-русс), тематика: техника, финансы, экономика, юриспруденция и др (возможно выбрать). По оплате готовы обсудить. Пишите если интересно. Желательно работа с Trados.

    Trados
    Переводы39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редакторы переводов на русский язык

    Уважаемые коллеги, Бюро переводов Intellex (intellex-trans.com) срочно ищет редакторов для участия как в непосредственном проекте в области медицинского страхования, так и для дальнейшего длительного сотрудничества в других предметных областях. Обязательные требования: 1. Филологическое/лингвистическое образование 2. Свободное владение английским языком 3. ...

    Trados
    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с английского на литовский

    Требуются фрилансеры для переводов с английского на литовский. Обязательно высокое качество и профессиональный перевод. Перевод озвучки фильмов, субтитров, экранной графики и печатных метериалов в Trados Studio или Workbench. Темы: благотворительность, права человека, антинаркотическое просвещение, религия ...

    Trados
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод по тематике IT/Microsoft с английского на украинский

    В компанию Advanced International Translations требуются переводчики для участия в проектах по тематике Microsoft.  Языковая пара: английский -&gt; украинский. Обязательное требование: владение Trados Studio и/или Memsource. Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо:  -указать расценки за слово; -прикрепить резюме ...

    Trados
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводчик/редактор французского языка

    Уважаемые коллеги! [b]В настоящее время есть заказ на редактирование технического текста около 50 тыс. знаков, файл прилагается, ориентировочные сроки выполнения работы -- с 22 по 24 апреля.[/b] Необходимо предоставить следующую информацию: Опыт работы в сфере переводов Опыт работы c ...

    Trados
    Переводы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводчик с русского на корейский

    $80

    Нужен перевод сайта, с русского на корейский. Работа в программе OmegaT или Trados. Если не работали ранее, не страшно. Разберёмся. Только напрямую с переводчиком, бюро, агентства, посредники не интересуют. Объем примерно 45тыс знаков. Жду Ваших ...

    Trados
    Переводы1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводчик Espa&#241;ol mexicano

    Требуется [b]переводчик испанского языка[/b] (Español mexicano) для письменного перевода текста руководства пользователя программного обеспечения с русского языка. Требования к переводчику: [list=1][*]Использование SDL Trados Studio/ Wordfast Pro.[*]Опыт письменного перевода технической документации по ИТ.[/list]Пример исходного текста в приложении.  Ваши предложения ...

    Trados
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с английского на русский (описание товаров - одежда и обувь)

    В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года.  Заказчик: крупная торговая онлайн-площадка.  Тематика: перевод описания товаров. ...

    Trados
    Переводы15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Большой проект по нефтегазовой тематике (EN-RU)

    [b]Описание:[/b] a large translation project for the development of offshore oil and gas field (EN-RU)  [b]Инструмент:[/b] SDL Trados Studio  [b]Требования:[/b] опыт перевода текстов по одной или нескольким тематикам: нефть и газ, металлургия, машиностроение, химическая промышленность, легкая промышленность, ...

    Trados
    Переводы16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод с русс. на англ.

    $75

    Всем доброго времени суток! Есть документ, который необходимо перевести на английский язык. Документ должен быть сдан в формате Trados.

    Trados
    Переводы7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Объемный перевод в TRADOS Studio в паре АНГЛ - РУС

    Для работы над объемным проектом (около 800 000 знаков с пробелами, тематика - оборудование для заведений общественного питания). Сроки обсуждаемы. Работа должна происходить в TRADOS Studio. Резюме с указанием ставок в рублях направляйте на почту , ...

    Trados
    Переводы7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод РЭ на прибор для построения АСУ ТП - 4 языка перевода

    Требуется письменный перевод руководства по эксплуатации на прибор для построения АСУ ТП. Исходный язык - русский. Предложения принимаются только от переводчиков, не агентств по переводу! Языки перевода: [list][*]английский[*]немецкий[*]французский[*]испанский[/list]Общий объем текста согласно анализу в ПО Wordfast Pro - 4 130 ...

    Trados
    Переводы10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад