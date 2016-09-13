Переводчик с английского на казахский Trados

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Переводчик с опытом работы не менее 10 лет в программе Trados.

Есть срочный заказ на очень качественный, профессиональный перевод с английского на казахский в минимальное время.

7 лет назад
Anna025
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад