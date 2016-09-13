Нужен дипломированый фрилансер с отличным знанием английского

$20
ПереводыЗакрыт20 заявок344 просмотра
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Суть работы: регистрация на англоязычных сайтах и прохождение теста на английском. Каждая регистрация оплачивается. Тест для регистрации для уровня upper-intermediate, так что прошу объективно оценивать свои знания. Попитка одна, но даю приблизительные вопросы. Наличие диплома бакалавра объязательно.

7 лет назад
Liubov922
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад