Нужен дипломированый фрилансер с отличным знанием английского

Суть работы: регистрация на англоязычных сайтах и прохождение теста на английском. Каждая регистрация оплачивается. Тест для регистрации для уровня upper-intermediate, так что прошу объективно оценивать свои знания. Попитка одна, но даю приблизительные вопросы. Наличие диплома бакалавра объязательно.