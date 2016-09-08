Перевод текста (комментарии) с русского на английский

Перевод статьи (6к зсп) блога о похудении с русского на французский (разговорный) с возможной предоплатой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки.
В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++
Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту
Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало времени
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