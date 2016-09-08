Перевод текста (комментарии) с русского на английский

ПереводыЗакрыт59 заявок456 просмотров
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Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки.  

В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++ 

Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту 

Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало времени

7 лет назад
yastreb_321
Алексей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад