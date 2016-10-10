Перевод технического текста с русского на английский

ПереводыЗавершен29 заявок383 просмотра
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Здравствуйте.

Нужен качественный перевод технического текста с русского языка на английский.

Тематика инженерно-автомобильная. 3 страницы А4, шрифт 10.

От вас стоимость за работу и сроки.

Пожалуйста, отвечайте на проект, если сможете сделать работу качественно. Проверять будет носитель языка, кое-как сделанное не пройдет.

Спасибо ﻿

7 лет назад
vikingclaus
Светлана 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dunkanidaho
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
2 дня
Спасибо за работу! Денис отлично справился с переводом сложного технического текста.
Благодарю за сотрудничество, заказ оплачен в срок и по удобной схеме. Буду рад продолжить.