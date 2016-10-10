Перевод технического текста с русского на английский

Перевод с русского на английский. По теме промышленность, производство. Текст будет использован в виде надписей (не для озвучки). Цифры оставляем цифрами. Текст прикрепил. Заранее спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужен качественный перевод технического текста с русского языка на английский.
Тематика инженерно-автомобильная. 3 страницы А4, шрифт 10.
От вас стоимость за работу и сроки.
Пожалуйста, отвечайте на проект, если сможете сделать работу качественно. Проверять будет носитель языка, кое-как сделанное не пройдет.
Спасибо
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