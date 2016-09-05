Перевод 116 глав фанфика

Перевод с английского (файл настроек во вложении) после перевода проверить интерфейс во избежания ошибок.
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требуется перевод указанного фанфика
http://royalroadl.com/fiction/5701
цена за проект 14500 руб
Важно! Оплату произвожу сразу после каждой главы вебмани, киви, яндекс, сб карты.
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