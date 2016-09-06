Перевод видео с французского на русский

Есть около 20 видео, которые мне нужно перевести с французского на русский. Видео простые, язык не технический.

Мы созваниваемся по скайпу, я расшариваю экран и показываю видео, а вы его сразу переводите по частям.

Оплата почасово, в заявке указывайте цену за час.