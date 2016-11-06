Перевести инструкцию на немецкий

ПереводыЗавершен18 заявок417 просмотров
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Перевести инструкцию на немецкий

http://darsonval.com.ua/apparat-darsonvalya-korona/a16/

7 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранные исполнители
Nelly_tilsit
Нелли 
68 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$30
7 дней
Исполнитель указал сроки выполнения заказа 7 дней. Я подождала 10 дней, на связь она не выходила, на мои сообщения не отвечает. Не рекомендую.
Arrow57
Алина 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$50
10 дней
Алина ответственный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу качественно. Осталась довольна сотрудничеством. Спасибо!
Ирина - ответственный заказчик, всегда на связи, оплата сразу. Спасибо за сотрудничество, с Вами приятно иметь дело.