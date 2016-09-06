Нужен поиск информации и перевод с английского на русский язык

Нужна информация по рынку одного типа программ. Несложного.

Нужна информация такая:

1. Объем мирового рынка - 2-3 источника

2. Основные игроки и чем между собой отличаются - топ5

Результат нужен в виде гугл дока, где будут все эти данные. Уже на русском языке. Сжатая информация.

Заголовок - ниже информация.

Чем больше информации, тем лучше. И ссылки указать, откуда информация, обязательно.

Объем - я думаю, что максимум 5 тыс знаков будет.