Перевод статей на украинский

Здравствуйте. Необходимо качественно перевести текст, описывающий набор иконок для продажи. Пиктограммы на тему Логистика. Направление перевода с русского на английский. Текст можно оценить [url=https://docs.google.com/document/d/13j68nujtjbJWRN8fDkHpOxdwOaj45pFOkY72xcwltSU/edit?usp=sharing]здесь[/url], или в прикрепленном документе. Время на выполнение задачи до завтрашнего вечера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая статья на рус языке 2500 сим - технический текст (котлы)
Требуется перевод на укр язык.
Укажите цену за 1 статью (не за 1000!!!!) и количество статей в день В ПРОЕКТ
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