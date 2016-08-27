Перевод статей на украинский

ПереводыЗакрыт72 заявки638 просмотров
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Есть готовая статья на рус  языке 2500 сим - технический текст (котлы)

Требуется перевод на укр язык.

Укажите цену за 1 статью (не за 1000!!!!) и количество статей в день В ПРОЕКТ

7 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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