Перевод статей на украинский

Здравствуйте. Необходимо качественно перевести текст, описывающий набор иконок для продажи. Пиктограммы на тему Логистика. Направление перевода с русского на английский. Текст можно оценить [url=https://docs.google.com/document/d/13j68nujtjbJWRN8fDkHpOxdwOaj45pFOkY72xcwltSU/edit?usp=sharing]здесь[/url], или в прикрепленном документе. Время на выполнение задачи до завтрашнего вечера.