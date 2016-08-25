Перевод с русского на английский

ПереводыЗакрыт25 заявок337 просмотров
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Перевод меню кафе с русского на английский. Примерно 4390 символов. Интересует стоимость. Перевод не машинный

7 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад