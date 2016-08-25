Перевод с русского на английский

Здравствуйте, нужно перевести текст договора с английского на русский 4000 знаков.В качестве проверки ваших знаний прошу выполнить перевод фрагмента договора.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод меню кафе с русского на английский. Примерно 4390 символов. Интересует стоимость. Перевод не машинный
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