RU>EN Текст-описание для иконок

В переводе Анны были некоторые стилистические нюансы, которые возникли по моей вине (неполного ТЗ). Но в ходе их обсуждения я увидел аргументированное знание предмета, что несомненно плюс. Сроки и коммуникация без сомнения на высочайшем уровне.