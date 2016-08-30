RU>EN Текст-описание для иконок

ПереводыЗавершен7 заявок315 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо качественно перевести текст, описывающий набор иконок для продажи.

Пиктограммы на тему Логистика. Направление перевода с русского на английский.

Текст можно оценить здесь, или в прикрепленном документе.

Время на выполнение задачи до завтрашнего вечера.

7 лет назад
Summer_Rain
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 дней назад
7 лет назад
$2
1 день
В переводе Анны были некоторые стилистические нюансы, которые возникли по моей вине (неполного ТЗ). Но в ходе их обсуждения я увидел аргументированное знание предмета, что несомненно плюс. Сроки и коммуникация без сомнения на высочайшем уровне.
Александр - замечательный заказчик! Немного требователен, но принимает и уважает аргументацию и точку зрения фрилансера. Спасибо за проект! С удовольствием продолжу сотрудничество с Александром, если возникнет такая необходимость, и рекомендую всем коллегам-фрилансерам.