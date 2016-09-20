Качественный и быстрый перевод с немецкого и английского на русский и обратно. Цена договорная
Качественный перевод. Практика в Германии. Имею опыт перевода технических текстов, инструкций с немецкого и английского языков. Свободно перевожу статьи, пособия по теме информационных технологий, т.к. имею диплом специалиста по ИБ. Интересуюсь заказами на любую тематику! Цена перевода,которая устроит Вас и меня.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- RU-EN Information security486 просмотров
- EN-RU Keystroke Dynamics Authentication395 просмотров
- DE-RU Военная политика, инф. технологии417 просмотров
- RU-EN Аннотация Qos370 просмотров
- EN-RU Access Control331 просмотр
- EN-RU Качество обслуж-я в сетях передачи данных318 просмотров
- DE-RU Экономический кризис в Европе375 просмотров
- DE-RU Экономический кризис в Европе310 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Рекомендую Артёма как ответственного заказчика, оплата сразу после выполнения работы. Всегда на связи. Спасибо!
$60
10 баллов
8 лет назад
Как всегда все отлично
Ответный отзыв
Ирина ответственный заказчик, четко ставит задачу и всегда на связи, оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
8 лет назад
Алина ответственный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу качественно. Осталась довольна сотрудничеством. Спасибо!
Ответный отзыв
Ирина - ответственный заказчик, всегда на связи, оплата сразу. Спасибо за сотрудничество, с Вами приятно иметь дело.
$10
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Спасибо :)
Ответный отзыв
Спасибо Анастасии за плодотворное сотрудничество! Рекомендую!
$100
10 баллов
9 лет назад
Отличный опыт сотрудничества, Алина выполнила сложный перевод технических файлов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую Жанну как ответственного заказчика. Четкая постановка задачи, оплата сразу после выполнения задания. Спасибо за сотрудничество.
Копирайтинг
7 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга