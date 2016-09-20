Arrow57

Алина Arrow57

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественный и быстрый перевод с немецкого и английского на русский и обратно. Цена договорная

Качественный перевод. Практика в Германии. Имею опыт перевода технических текстов, инструкций с немецкого и английского языков. Свободно перевожу статьи, пособия по теме информационных технологий, т.к. имею диплом специалиста по ИБ. Интересуюсь заказами на любую тематику! Цена перевода,которая устроит Вас и меня.

Отзывы заказчиков

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перевод небольшого текста на английский
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую :)
Рекомендую Артёма как ответственного заказчика, оплата сразу после выполнения работы. Всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Перевести инструкцию прибора на немецкий
Как всегда все отлично
Ирина ответственный заказчик, четко ставит задачу и всегда на связи, оплата сразу после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Перевести инструкцию на немецкий
Алина ответственный исполнитель, всегда на связи, выполняет работу качественно. Осталась довольна сотрудничеством. Спасибо!
Ирина - ответственный заказчик, всегда на связи, оплата сразу. Спасибо за сотрудничество, с Вами приятно иметь дело.
Ответный отзыв
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Рерайт статьи
Все отлично! Спасибо :)
Спасибо Анастасии за плодотворное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
3499991
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Перевод с английского (файл настроек)
Отличный опыт сотрудничества, Алина выполнила сложный перевод технических файлов. Рекомендую.
Рекомендую Жанну как ответственного заказчика. Четкая постановка задачи, оплата сразу после выполнения задания. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
7 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Переводы
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга