Качественный и быстрый перевод с немецкого и английского на русский и обратно. Цена договорная

Качественный перевод. Практика в Германии. Имею опыт перевода технических текстов, инструкций с немецкого и английского языков. Свободно перевожу статьи, пособия по теме информационных технологий, т.к. имею диплом специалиста по ИБ. Интересуюсь заказами на любую тематику! Цена перевода,которая устроит Вас и меня.