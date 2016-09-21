Рерайт статьи

КопирайтингЗавершен1 заявка107 просмотров
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Нужно сделать интересный понятный материал небольшого объема из длинной научной статьи. Подробности — исполнителю.

7 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Arrow57
Алина 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Спасибо :)
Спасибо Анастасии за плодотворное сотрудничество! Рекомендую!
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