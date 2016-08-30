Перевод контента сайта с русского на английский

ПереводыЗакрыт21 заявка298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен переводчик с русского на английский, для перевода содержимого сайта. Материала очень много, и специфика сайта - энергетика и атомная промышленность.

Сайт http://www.kaenk.gov.kz/ru/

Прошу указать стоимость работ, срок месяц. Объем материала трудно сказать.

7 лет назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад