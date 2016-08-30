Копирайтинг медицинской тематики на английском языке

$300
ПереводыЗакрыт14 заявок430 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен копирайтер на английском языке. Тематика Research Chemicals.

Нужно будет писать о медицинских препаратах для сайтов-одностраничников. Объёмы большие.

В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.

Я помещаю данный заказ в разделе Переводы, т.к. сюда заходят фрилансеры, владеющие английским языком. 

Но нужны не переводы, а именно написание текстов.

7 лет назад
Nataliya77
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад