Копирайтинг медицинской тематики на английском языке

Перевести инструкцию на немецкий [url=http://darsonval.com.ua/apparat-darsonvalya-korona/a16/]http://darsonval.com.ua/apparat-darsonvalya-korona/a16/[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужен копирайтер на английском языке. Тематика Research Chemicals.
Нужно будет писать о медицинских препаратах для сайтов-одностраничников. Объёмы большие.
В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Я помещаю данный заказ в разделе Переводы, т.к. сюда заходят фрилансеры, владеющие английским языком.
Но нужны не переводы, а именно написание текстов.
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