Требуется переводчик на польский язык

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Розыгрыши UK Lotto проводятся вечером по средам и субботам. Джекпот может достигать отметки в 50 миллионов фунтов. Если джекпот дошел до такой суммы, то он может единожды перенестись на следующий розыгрыш, и при отсутствии победителя джекпот распределяется по победителям следующей призовой категории.

Крупнейший на сегодняшний день выигрыш в UK Lotto пришелся на 6 января 1996 года, когда три билета разделили джекпот в 42 008 610 фунтов – каждый игрок таким образом получил чуть больше 14 миллионов.

Игроки UK Lotto должны выбрать 6 номеров из 59. Для выигрыша джекпота все они должны совпасть. После розыгрыша всех шаров также разыгрывается бонусный шар, который может обеспечить выигрыш игроку с пятью совпавшими основными номерами.

Призы выдаются при совпадении двух (в этом случае победитель получает бесплатный билет Lotto Lucky Dip) и более основных номеров. Ниже представлены призовые категории UK Lotto, а также вероятность выигрыша и предлагаемые призы в каждой