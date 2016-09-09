Необходимо перевести сайт на английский язык

ПереводыЗавершен12 заявок225 просмотров
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Добрый день!

Сайт кешбек-сервис. Необходимо сделать качественный полный перевод. Все тексты собраны в один текстовый файл. в таком виде https://gyazo.com/45fa43e3464b6008f0edbc6d5b6494fb

Подробности исполнителю. 

7 лет назад
_Klient_
Андрей 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
7 лет назад
$18
1 день
Все ок, доволен переводом. Спасибо
Спасибо за работу.