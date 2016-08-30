Перевод страницы на английский язык

ПереводыЗакрыт21 заявка520 просмотров
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Здравствуйте,

Требуется человек с хорошим знанием английского языка и медицинской терминологии, чтобы перевести страницу с русского на английский. Пример страницы - в приложении к письму.

Буду рад вашим откликам.

7 лет назад
KV-Design
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад