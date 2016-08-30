Перевод страницы на английский язык

Нужна информация по рынку одного типа программ. Несложного. Нужна информация такая: 1. Объем мирового рынка - 2-3 источника 2. Основные игроки и чем между собой отличаются - топ5 Результат нужен в виде гугл дока, где будут все эти данные. ...