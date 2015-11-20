Друзья Наш сайт http://www.kv-design.ru/ находится, вероятно, под фильтром в Google. Ничего катастрофичного, но тем не менее это нам сильно мешает и мы хотим обратно "всплыть" в Googl-е. Ситуация в Яндексе - совсем другая, там такого нет, ситуация вполне себе ...