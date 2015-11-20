Здравствуйте, Требуется внедрить микроразметку schema.org на всех страницах сайтах kv-design.ru. Размечать вручную все страницы сайта, я подозреваю, конечно, не нужно, а нужно просто грамотно ее прописать для однотипных шаблонных блоков. Буду рад вашим откликам. С уважением, Владимир.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, У нашего сайта есть некоторые внешние ссылки на не очень качественных ресурсах. Нам это не нравится. Необходимо будет написать вебмастерам и попросить их удалить эти ссылки. По каждому ресурсу нужно будет самостоятельно найти контакты вебмастера и: - либо ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Друзья, Необходимо разово написать 10 статей по тематике "дизайн интерьера". Требуется человек ОЧЕНЬ хорошо знакомый с тематикой дизайна интерьера, согласования, ремонта и строительства. По заданным темам необходимо будет САМОСТОЯТЕЛЬНО: - придумать структуру статьи - самому найти иллюстрации (с указанием источников) - непосредственно написать ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется заполнить проектами профиль компании в онлайн-журнале Houzz, https://www.houzz.ru/pro/kv-design/. Сложность задачи заключается в том, что 1) Проектов нужно разместить, действительно, много – около сотни. 2) По каждому из них необходимо самостоятельно подготовить картинки (самостоятельно сохранить с нашего сайта, http://www.kv-design.ru/portfolio/kvartiry/) 3) Нужно грамотно распределить имеющееся у ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Требуется человек с хорошим знанием английского языка и медицинской терминологии, чтобы перевести страницу с русского на английский. Пример страницы - в приложении к письму. Буду рад вашим откликам.Переводы21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Друзья, Необходимо составить около 80-100 технических заданий копирайтерам на написание качественных статей требуется человек ОЧЕНЬ хорошо знакомый с тематикой дизайна интерьера, согласования, ремонта и строительства. Обязанности: - подготовка технических заданий и материалов для написания статей. Сами статьи непосредственно ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Нужен человек с хорошей репутацией на ресурсе Irecommend, который может добавить нашу компанию в каталог, заполнить должным образом ее профиль и написать один отзыв. Мы не можем этого сделать сами, потому что мы - не пользователи Irecommend ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Требуется создать, наполнить НАШИМ контентом и продолжить развивать группу в Вконтакте по "дизайну интерьера". Требуются только живые пользователи, никаких ботов !! Буду рад вашим предложениям.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Друзья, Ищем удаленного линк-менеджера, который возьмет на себя работу по продвижению нашего сайта статьями. Необходимо постоянно находить тематические ресурсы с хорошей посещаемостью и нормальными показателями и размещать (обычно платно) на них статьи по дизайну и архитектуре с ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Друзья Наш сайт http://www.kv-design.ru/ находится, вероятно, под фильтром в Google. Ничего катастрофичного, но тем не менее это нам сильно мешает и мы хотим обратно "всплыть" в Googl-е. Ситуация в Яндексе - совсем другая, там такого нет, ситуация вполне себе ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Друзья, Требуется программист для разовой работы на сайте, сделанном на TYPO3. С понравившимся исполнителем планируем сотрудничать и в будущем. Требования к исполнителю: - достаточно хорошо знает TYPO3 - хорошо знаком с typoscript и работой с шаблонами в TYPO3 - ответственность ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
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Здравствуйте, Нам для разового анализа квартир в г. Москва требуется специалист по недвижимости с доступом к базе Winner по вторичному рынку квартир в Москве. Вполне подойдет риэлтор или юрист. Задача состоит в анализе предложений квартир по выбранному региону. Буду ...Юридические услугинет заявокЗакрыт9 лет назад
Друзья, Требуется в штат копирайтер по тематике дизайна интерьера, ремонта и строительства. Обязанности: - расширение тематических разделов на сайте компании - написание статей по различным специализированным темам в области дизайна, архитектуры и ремонта - редактирование существующих статей Требования: - отличное знание ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт9 лет назад
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