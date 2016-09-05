Нужен автор, который будет находить, переводить (либо делать рерайт) и публиковать новости компьютерной и игровой тематики на сайт. Переводы необходимо делать максимально оперативно. Оставляйте заявки. Предпочтения отдам кандидату с самой низкой ценой.
Сделать перевод фразы на английский, французский, немецкий и испанский
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Нужно перевести фразу "Нажмите на ссылку ниже и играйте бесплатно" на вышеуказанные языки так, чтобы она выглядела естественно и понятно для носителей языка.
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