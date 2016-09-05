Сделать перевод фразы на английский, французский, немецкий и испанский

ПереводыЗавершен4 заявки243 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перевести фразу "Нажмите на ссылку ниже и играйте бесплатно" на вышеуказанные языки так, чтобы она выглядела естественно и понятно для носителей языка.

7 лет назад
berserge
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$50
1 день
Артемий быстро и качественно выполнил мой проект. Все переводы сделаны со знанием языковых особенностей. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужен автор для оперативного перевода новостей с английского

    Нужен автор, который будет находить, переводить (либо делать рерайт) и публиковать новости компьютерной и игровой тематики на сайт. Переводы необходимо делать максимально оперативно. Оставляйте заявки. Предпочтения отдам кандидату с самой низкой ценой.

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу переводчика итальянского языка.

    Оплата по договоренности. Тематики-туризм, бытовая техника. Тестовое задание отправляйте личным письмом · Правильная установка SIM-карты Внимание! Слот поддерживает microSIM-карты. При установки nanoSIM-карты необходимо использовать адаптер во избежание поломки телефона. Не устанавливайте SIM-адаптер в NanoPhone без nanoSIM-карты. · Последнюю версию программного обеспечения можно ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод видео с французского на русский

    Есть около 20 видео, которые мне нужно перевести с французского на русский. Видео простые, язык не технический. Мы созваниваемся по скайпу, я расшариваю экран и показываю видео, а вы его сразу переводите по частям.  Оплата почасово, в заявке ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется переводчик на польский язык

    Необходим переводчик, который будет качественно переводить статьи с русского/английского (как удобнее) на польский - 44 статьи по 1600 знаков каждая Польский должен быть [b]идеальным[/b], проверяет носитель Пишите свои расценки здесь Для оценки качества просьба выполнить тестовый перевод: [i]Розыгрыши UK ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод страницы на английский язык

    Здравствуйте, Требуется человек с хорошим знанием английского языка и медицинской терминологии, чтобы перевести страницу с русского на английский. Пример страницы - в приложении к письму. Буду рад вашим откликам.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод на Английский.

    Требуется человек, который сегодня сможет выполнить не большую работу  с переводом ( Исключительно сегодня ) Требуется: Перевести текст около 1 тысячи символов.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо перевести сайт на английский язык

    Добрый день! Сайт кешбек-сервис. Необходимо сделать качественный полный перевод. Все тексты собраны в один текстовый файл. в таком виде https://gyazo.com/45fa43e3464b6008f0edbc6d5b6494fb Подробности исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод контента сайта с русского на английский

    Нужен переводчик с русского на английский, для перевода содержимого сайта. Материала очень много, и специфика сайта - энергетика и атомная промышленность. Сайт http://www.kaenk.gov.kz/ru/ Прошу указать стоимость работ, срок месяц. Объем материала трудно сказать.

    Переводы21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад