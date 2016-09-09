Перевод рус-англ 750 символов

нужно перевести текст. бюджет до 500 р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевод с русского на английский.
По теме промышленность, производство.
Текст будет использован в виде надписей (не для озвучки). Цифры оставляем цифрами.
Текст прикрепил.
Заранее спасибо.
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