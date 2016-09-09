Перевод рус-англ 750 символов

ПереводыЗавершен6 заявок206 просмотров
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Перевод с русского на английский.

По теме промышленность, производство.

Текст будет использован в виде надписей (не для озвучки). Цифры оставляем цифрами.

Текст прикрепил.

Заранее спасибо.

7 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$3
1 день
Отлично!!
Отлично сработались, спасибо, Иван!