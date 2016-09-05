Перевод текста на чешский

Здравствуйте. Нужен качественный перевод технического текста с русского языка на английский. Тематика инженерно-автомобильная. 3 страницы А4, шрифт 10. От вас стоимость за работу и сроки. Пожалуйста, отвечайте на проект, если сможете сделать работу качественно. Проверять будет носитель языка, ...