Перевод текста на чешский

ПереводыЗакрыт13 заявок309 просмотров
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Нужно перевести на чешский язык объявление (732 символа).

7 лет назад
chelenger2008
Алексей 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад