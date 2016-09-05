Требуется хороший переводчик с русского языка на английский

ПереводыЗакрыт52 заявки466 просмотров
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Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот.

Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для

аудитории США.

Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование.

Оплата сдельная, познаковая, пословная или предложите свой вариант.

7 лет назад
excitator
58 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад