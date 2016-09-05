Нужно перевести на чешский язык объявление (732 символа).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот.
Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для
аудитории США.
Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование.
Оплата сдельная, познаковая, пословная или предложите свой вариант.
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