Перевод на французский статьи блога.

$18
ПереводыЗавершен9 заявок234 просмотра
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Перевод статьи (6к зсп) блога о похудении с русского на французский (разговорный) с возможной предоплатой.

7 лет назад
art-ewgen
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
an4121
Анна 
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$15
2 дня
Рекомендую Анну как ответственного, коммуникабельного и качественного исполнителя.
Рекомендую Евгения, как порядочного и отвественного заказчика.