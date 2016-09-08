Требуются переводчики с/на различные языки

ПереводыЗакрыт93 заявки635 просмотров
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Здравствуйте! Набираем команду ответственных и хороших переводчиков. Нужны переводчики как европейских, восточных языков, так и языков стран СНГ (английский, немецкий, французский, итальянский, китайский азербйджанский и т.д.). В заявке просим указывать язык (ы), с/на которые можете переводить и свои ставки по оплате за 1800 знаков.  

7 лет назад
E-Translator
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад