Требуются переводчики с/на различные языки

Здравствуйте! Набираем команду ответственных и хороших переводчиков. Нужны переводчики как европейских, восточных языков, так и языков стран СНГ (английский, немецкий, французский, итальянский, китайский азербйджанский и т.д.). В заявке просим указывать язык (ы), с/на которые можете переводить и свои ставки по оплате за 1800 знаков.