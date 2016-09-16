Перевести резюме с английского на украинский

ПереводыЗавершен33 заявки283 просмотра
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Есть резюме программиста.

Размер 2 страницы.

Нужно перевести текст на украинский.

Технические термины переводить не нужно =) А то HTML превратится в ЯРГП =)

7 лет назад
skakunov
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LEANT
31 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$3
2 дня
Всё быстро и чётко.
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую для продуктивного сотрудничества!
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