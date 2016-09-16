Перевести резюме с английского на украинский

Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование. Оплата сдельная, познаковая, ...
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Есть резюме программиста.
Размер 2 страницы.
Нужно перевести текст на украинский.
Технические термины переводить не нужно =) А то HTML превратится в ЯРГП =)
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