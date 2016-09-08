Перевод с русского на англ (тематика Педикюр)

Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование. Оплата сдельная, познаковая, ...