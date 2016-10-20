Перевести сайт на английский язык

ПереводыЗавершен33 заявки471 просмотр
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Требуется перевести сайт http://oooizubr.ru/ на английский язык. Требуется хорошее знание английского языка и понимание данной тематики. 

7 лет назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
bnm743ld
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$100
7 дней
Алексей отличный исполнитель, сделал качественный перевод для сайта "Охотхозяйства", тематика не совсем простая, но не смотря на это справился на отлично. Сотрудничеством с Алексеем очень доволен. Всем рекомендую соотношение цена качества на высшем уровне!!!
Очень понравилось сотрудничать с Максимом, интересный проект, всегда на связи, при необходимости объясняет всё четко и ясно. С оплатой тоже никаких проблем, всё вовремя, без задержек. Рекомендую!
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