Перевод статей на тему прокси (Ru->En)

Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки. В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++ Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало ...