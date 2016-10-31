Перевод статей на тему прокси (Ru->En)

ПереводыЗавершен13 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу ответственного человека который может качественно перевести текст статей без потери смысла по разумной цене. Обращаться за переводом буду время от времени. Одна статья примерно 2000 символов.

7 лет назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
7 лет назад
$25
4 дня
Отличная работа! Буду обращаться и впредь.
Надежный заказчик, рекомендуем!
  • Похожие заказы

  • Перевод текста (комментарии) с русского на английский

    Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки.   В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++  Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту  Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало ...

    Переводы59 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются переводчики с/на различные языки

    Здравствуйте! Набираем команду ответственных и хороших переводчиков. Нужны переводчики как европейских, восточных языков, так и языков стран СНГ (английский, немецкий, французский, итальянский, китайский азербйджанский и т.д.). В заявке просим указывать язык (ы), с/на которые можете ...

    Переводы93 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется хороший переводчик с русского языка на английский

    Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование. Оплата сдельная, познаковая, ...

    Переводы52 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод технического текста с русского на английский

    Здравствуйте. Нужен качественный перевод технического текста с русского языка на английский. Тематика инженерно-автомобильная. 3 страницы А4, шрифт 10. От вас стоимость за работу и сроки. Пожалуйста, отвечайте на проект, если сможете сделать работу качественно. Проверять будет носитель языка, ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод рус-англ 750 символов

    Перевод с русского на английский. По теме промышленность, производство. Текст будет использован в виде надписей (не для озвучки). Цифры оставляем цифрами. Текст прикрепил. Заранее спасибо.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад