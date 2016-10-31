Перевод статей на тему прокси (Ru->En)

Нужен "разговорный" перевод постов, комментариев с русского на английский языки. В тексте можно использовать дополнительные выражения, например A++++ Всего 3220 символов с пробелами. Файл перевода прикреплен к проекту Просьба писать цену работы сразу. На шаблоны не отвечу, мало ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу ответственного человека который может качественно перевести текст статей без потери смысла по разумной цене. Обращаться за переводом буду время от времени. Одна статья примерно 2000 символов.
- Похожие заказы
- Переводы59 заявокЗакрыт7 лет назад
- $18
Перевод статьи (6к зсп) блога о похудении с русского на французский (разговорный) с возможной предоплатой.Завершен7 лет назад
Здравствуйте! Набираем команду ответственных и хороших переводчиков. Нужны переводчики как европейских, восточных языков, так и языков стран СНГ (английский, немецкий, французский, итальянский, китайский азербйджанский и т.д.). В заявке просим указывать язык (ы), с/на которые можете ...Переводы93 заявкиЗакрыт7 лет назад
Протокол использования продукции в педикюреПереводы42 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен перевод около 1000 символов на итальянский язык для финансовой тематикиПереводы14 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть резюме программиста. Размер 2 страницы. Нужно перевести текст на украинский. Технические термины переводить не нужно =) А то HTML превратится в ЯРГП =)Завершен7 лет назад
Требуется хороший переводчик с русского языка на английский (в основном) и наоборот. Перевод на английский язык должен быть качественным ввиду того, что предназначен для аудитории США. Тексты небольшие,не технические. Главные требования: качественный перевод и быстрое реагирование. Оплата сдельная, познаковая, ...Переводы52 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести на чешский язык объявление (732 символа).Переводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен качественный перевод технического текста с русского языка на английский. Тематика инженерно-автомобильная. 3 страницы А4, шрифт 10. От вас стоимость за работу и сроки. Пожалуйста, отвечайте на проект, если сможете сделать работу качественно. Проверять будет носитель языка, ...Завершен7 лет назад
Перевод с русского на английский. По теме промышленность, производство. Текст будет использован в виде надписей (не для озвучки). Цифры оставляем цифрами. Текст прикрепил. Заранее спасибо.Завершен7 лет назад