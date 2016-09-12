Перевод текстов на лендинг английский и китайский

ПереводыЗакрыт9 заявок213 просмотров
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Нужен небольшой рерайт текстов на русском на лендинге. Задача : сократить и сделать более продающими для лендинга.

Плюс перевод на английский и китайский языки

7 лет назад
GlobalEvents
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад