GlobalEvents

Необходимо сделать презентация в стиле сайта vipspbtour.ru Во вложении пример готовой презентации но по другому проекту "австралия", а так же пример старой презентации с аналогичным предложением Петергоф 2016 Требование к презентации: Минимализм и ...
- Презентации1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить спец предложение в готовый лендинг. Спец предложение из нескольких блоков. Минимальный дизайн с Вас. Во вложении ТЗ, схема размещения оффера на лендинге, примерная структура оффера.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется исполнитель для парсинга и постинга по соц.сетям. Необходимо подобрать группы с Целевой аудиторией и разместить в целевых пабликах + рассылка личных сообщенийЦА инф. о мероприятии и активной ссылкой на ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработать презентации по типу готовой презентации . Всю информацию можно получить http://whitelabeltravel.ru/routes здесь. -Хорватия -Кения -Оман и Мальдивские острова -Страна, где все наоборот: -Австралия (эти презентации готовы) Нужно ...Презентации15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима презентация экскурсии в стиле сайта, обязательно уделить внимание грамотному размещению приоритетной информации Информацию для презентации необходимо взять тут (пример) - http://new.manuzio.ru/jewelry-2/ Кол-во шт. презентаций 20Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение мероприятия под-ключ) Второе предложение: Организация и проведение деловых мероприятий в Санкт-Петербурге (для организаций из других регионов)Служба поддержки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Рассылка рекламных сообщений (два предложение) по актуальной базе организаций по МСК и СПБ База Ваша + помощь в создание продающего объявления (маркетинг) Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить рекламу для сайта palacerent.ru На данный момент запущен Директ, но конверсия не устраивает: 1 заявка в неделю. Необходим результат 5 заявок/звонков в день.Контекстная реклама20 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо прикрутить landingpage на wordpress с возможность редактирования нескольких разделов: События Каталоги услуг http://rbtg.esy.es/ - главная страница http://rbtg.esy.es/single.html - страница каталогаВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен небольшой рерайт текстов на русском на лендинге. Задача : сократить и сделать более продающими для лендинга. Плюс перевод на английский и китайский языкиПереводы9 заявокЗакрыт9 лет назад
Очень срочно. Посадочная страница по деловому туризму в Санкт-Петербурге. Макет готов в psd.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написание продающих текстов на сайт. Каждую страницу по конкретной площадке необходимо наполнить продающим текстом, с ключевыми словами, удобными для продвижения(объем работы около 50 страниц,пример страницы во вложении). Наш сайт http://palacerent.ru/index.php, особое внимание уделить ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна верстка LP, желательно на Adobe Muse Весь дизайн-макет уже подготовлен к верстке (все в PSD)HTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Текст сократить до формата LP. Необходимо из общего теста убрать воду, оставить самую важную информацию. Подать информацию как можно аппетитнее, не раскрывая всех деталей коммерческого предложения, но так что бы посетитель, читая текст, уже набирал ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим лендинг пейдж отеля бизнес класса. Если быть точнее, то лендинг по проведению деловых и корпоративных мероприятий в отеле бизнес класса. Вот ссылка на оф. сайт отеля http://www.new-peterhof.com Главная задача страницы получение ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад