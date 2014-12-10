GlobalEvents

Сергей GlobalEvents

 
40 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Презентация для WEB

    Необходимо сделать презентация в стиле сайта vipspbtour.ru Во вложении пример готовой презентации но по другому проекту  "австралия", а так же пример старой презентации с аналогичным предложением Петергоф 2016 Требование к презентации: Минимализм и ...

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта. Лендинг добавление блока со спец предложением на WP

    Необходимо добавить спец предложение в готовый лендинг. Спец предложение из нескольких блоков. Минимальный дизайн с Вас. Во вложении ТЗ, схема размещения оффера на лендинге, примерная структура оффера.

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг и постинг по соц. сетям

    Требуется исполнитель для парсинга и постинга по соц.сетям. Необходимо подобрать группы с Целевой аудиторией и разместить в целевых пабликах + рассылка личных сообщенийЦА инф. о мероприятии и активной ссылкой на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание и разработка презентаций

    Разработать презентации по типу готовой презентации . Всю информацию можно получить http://whitelabeltravel.ru/routes здесь. -Хорватия -Кения -Оман и Мальдивские острова -Страна, где все наоборот:  -Австралия (эти презентации готовы) Нужно ...

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка структуры макета продающей презентации в стиле сайта

    Необходима презентация экскурсии в стиле сайта, обязательно уделить внимание грамотному размещению приоритетной информации Информацию для презентации необходимо взять тут (пример) - http://new.manuzio.ru/jewelry-2/ Кол-во шт.  презентаций 20

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Холодный обзвон по Вашей актуальной базе организаций СПБ и МСК

    Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение мероприятия под-ключ) Второе предложение: Организация и проведение деловых мероприятий в Санкт-Петербурге (для организаций из других регионов)

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • E-mail рассылка (HTML)

    Рассылка рекламных сообщений (два предложение) по актуальной базе организаций по МСК и СПБ База Ваша + помощь в создание продающего объявления (маркетинг) Первое предложение: Организация и проведение новогоднего корпоратива (полный спектр услуг, проведение ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить и настроить движок wordpress на лендинг пейдж

    Необходимо прикрутить landingpage на wordpress с возможность редактирования нескольких разделов: События Каталоги услуг http://rbtg.esy.es/ - главная страница http://rbtg.esy.es/single.html - страница каталога

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Продающий текст для сайта

    Здравствуйте! Необходимо написание продающих текстов на сайт. Каждую страницу по конкретной площадке необходимо наполнить продающим текстом, с ключевыми словами, удобными для продвижения(объем работы около 50 страниц,пример страницы во вложении). Наш сайт http://palacerent.ru/index.php, особое внимание уделить ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание продающих текстов для лендинга

    $50

    Текст сократить до формата LP. Необходимо из общего теста убрать воду, оставить самую важную информацию. Подать информацию как можно аппетитнее, не раскрывая всех деталей коммерческого предложения, но так что бы посетитель, читая текст, уже набирал ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание лендинга отеля бизнес класса

    Необходим лендинг пейдж отеля бизнес класса. Если быть точнее, то лендинг по проведению деловых и корпоративных мероприятий в отеле бизнес класса. Вот ссылка на оф. сайт отеля http://www.new-peterhof.com Главная задача страницы получение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
8 лет назад
Установить и настроить движок wordpress на лендинг пейдж
WordPress
Во время работы с данным заказчиком проблем не возникло, готов и дальш с нима сотрудничать.
Все выполнено в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Dmitrijs_lv
Дмитрий 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка лендинга. Макет готов.
Очень приятный в общении заказчик. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству
Работа выполнена в срок. Все корректировки и дополнения вносились оперативно. Рекомендую
Ответный отзыв