Верстка лендинга. Макет готов.

HTML-версткаЗавершен11 заявок227 просмотров
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Очень срочно. Посадочная страница по деловому туризму в Санкт-Петербурге. Макет готов в psd. 

7 лет назад
GlobalEvents
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Dmitrijs_lv
Дмитрий 
27 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена в срок. Все корректировки и дополнения вносились оперативно. Рекомендую
Очень приятный в общении заказчик. Оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству
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