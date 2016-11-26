Верстка лендинга. Макет готов.

Есть сайт у меня на хостинге. http://sb-lark.ru нужно на главной добавить блоки: с нами сотрудничают, нас рекомендуют, сертификаты, Также вкладки: Контакты, каталог, о компании: привести в соответствие привязать 3 карточки товара. к вкладке "каталог" Текстовое заполнение не требуется. Важны блоки ...
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Очень срочно. Посадочная страница по деловому туризму в Санкт-Петербурге. Макет готов в psd.
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