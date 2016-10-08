Натянуть новый шаблон для рассылки (верстка)

HTML-версткаЗавершен9 заявок173 просмотра
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все по договоренности, макет есть

7 лет назад
Artm25
Юрков 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Vampler
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 часов назад
7 лет назад
$15
2 дня
Рекомендую сотрудничать с Евгением - человек порядочный, честно говорит если что то не умеет делать, Короче классный специалист по верстке. Нареканий нет вобще! отдельная благодарность за то что сделал больше чем должен был
Благодарю Артёма за сотрудничество. Приятно работать с профессионалом, быстрая коммуникация, оперативное решение проблем. Мои рекомендации.
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