Натянуть html-верстку на CMS Joomla

HTML-версткаЗавершен8 заявок342 просмотра
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Доброй ночи!)

Дорогие друзья, есть сверстанный дизайн сайта, нужно натянуть его на Joomla. Сроки 1 день. Подробности напишу исполнителю.

HTMLJoomla
7 лет назад
erv31
Роман 
28 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
titaleks2010
Титов 
43 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$50
1 день
Работой Александра доволен, будем продолжать наше сотрудничество!
Четкая постановка задачи, все отлично
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