titaleks2010

Титов titaleks2010

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Быстро, качественно. Опыт работы более 10 лет.

Отзывы заказчиков

lila929
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Корректировки на сайте
Спасибо за работу! Всё хорошо и главное быстро.
С заказчиком приятно иметь дело, оплата в срок, все четко.
Ответный отзыв
erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Натянуть html-верстку на CMS Joomla
HTMLJoomla
Работой Александра доволен, будем продолжать наше сотрудничество!
Четкая постановка задачи, все отлично
Ответный отзыв
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Обновить внешний вид страницы joomla
Joomla
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Все четко - постановка задачи, приемка, оплата
Ответный отзыв
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Правки на сайте joomla joomshoping
Joomla
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Четкая постановка задачи, оплата в срок
Ответный отзыв
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Поставить скрипт или модуль с информацией о ново сайте на Joomla
Joomla
Быстрая и отличная работа! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата.
Ответный отзыв