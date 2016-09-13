titaleks2010

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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу! Всё хорошо и главное быстро.
Ответный отзыв
С заказчиком приятно иметь дело, оплата в срок, все четко.
$50
10 баллов
9 лет назад
HTMLJoomla
Работой Александра доволен, будем продолжать наше сотрудничество!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, все отлично
$15
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Все четко - постановка задачи, приемка, оплата
$20
10 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок
$5
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Быстрая и отличная работа! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая оплата.