Правки на сайте joomla joomshoping

Необходимо: 1) Настроить парсинг с баз поставщиков (5 поставщиков) в формате .xml в базу сайта MySQL. 2) Настроить автопарсинг через панель crontab
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://www.yaponahata24.ru/
1) Слева в шапке будут располагаться четыре иконки: "Ваши отзывы на флампе", Наша группа вконтакте", "Instagram" и "Канал YouTube".
То есть фламп и вконтакте Вы просто переместите, а Instagram и Канал YouTube создадите аналогичным способом.. Так же - с картинками, ну и чтоб они
открывались в соседней вкладке, ну и так же подписи внизу сделать..
НООООО!!!! ни Instagram и Канал YouTube у нас еще не создан.. можно ли их сделать, но пока без ссылок..
2) Далее в шапке располагаем одну цельную картинку с логотипом, с адресом и
с номером телефона (её я так же к письму прикрепила..).
3) Справа нужно расположить такую вещь, как "ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК".. Думаю Вы знаете что это такое..
Но тут тоже некоторые условия: Саму надпись стоит сделать ну такой
заметной.. при нажатии на эту кнопку должен высвечиваться запрос: Имя
____ и Телефон ___, причём сделайте так, чтоб номер телефона вбивался с
автоматическим пробелом и без восьмёрки.. То есть по итогу номер должен
выглядеть вот так - 933 265 25 85 (ну вот чтоб цифорки группками располагались)..
И по итогу, запрос должен приходить на ЯпонаХатовскую почту..
Это всё, что касается шапки сайта..
4) Когда на почту приходит письмо, то там есть фраза "Замечания клиента", вот её нужно заменить на "Внимание".
5) Нам не нравится вид отображающихся на сайте картинок, они словно далеко.. Мы хотим их приблизить..
В общем смотрите на фото.. Там справа представлены фото так, как они
идут у нас в менюшке.. Мы хотим, чтоб и на сайте они смотрелись так же..
Но само фото обрезать таким образом не нужно!! Нужно, чтоб они были
приближенные и если на картинку кликнуть, то тогда чтоб открывалась
полная картинка..
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте будут услуги (грузоперевозки, строительные, курьерские и т.д., а также доска объявлений). Всего 4 страницы (создать заказ, профессионалы, заказы и доска объявлений). Объявления будут размещаться бесплатно. Но необходимо предусмотреть платное поднятие, выделение и размещение в ...Закрыт7 лет назад
Ранее другой программист делал сайт с парсером - ykrmebel.com Сейчас требуется пропарсить еще один сайт (http://danko.lviv.ua/) с выводом результатов на ykrmebel.com Я так понимаю, что скрипт есть, нужно только как-то его настроить именно под этот сайт.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать сайт с функционалом и наполнением, похожим на этот http://s-poster.ru. Интересует количество времени, которое понадобится на создание и примерная цена. Выберу кандидата, у которого лучшее соотношение цена/времяВеб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача: настроить экспорт заявок из плагинов contact form7 и woocommerce в рест апи битрикс24 Интересует срок/стоимостьЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не ...Закрыт7 лет назад
Необходимо доработать выгрузку прайса в формате xml под сервис hotline.ua. Движок Опенкарт. Детская тематика. Рекомендации по ссылке с сайта hotline.ua http://hotline.ua/about/pricelists_recommendations/ Раздел - Дитячі коляски. Прошу обращаться людей которые уже сталкивались с таким видом работы (желательно именно с hotline)Закрыт7 лет назад
Доработать существующий сайт opt.vilatte.ru по прототипам, прикрепленным к проекту (только указанные страницы и шапку с футером). Обратите внимание - нужна и всплывающая корзина (на прототипе корзины внизу). Стили использовать те же, что уже есть на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Друзья, нужно обновить внешний вид страницы http://1kck.ru/support/uslugi-podderzhki-1s Соответственно обратная связь должна работать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт Joomla+Virtuemart в котором в категории есть множество товаров. Надо чтобы эти товары можно было отфильтровать примерно таким фильтром например http://prntscr.com/cd2pxe и чтобы список товаров подтягивался не весь сразу (иначе страница грузится очень долго) а ...Закрыт7 лет назад