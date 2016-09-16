Правки на сайте joomla joomshoping

Сайт: http://www.yaponahata24.ru/

1) Слева в шапке будут располагаться четыре иконки: "Ваши отзывы на флампе", Наша группа вконтакте", "Instagram" и "Канал YouTube".

То есть фламп и вконтакте Вы просто переместите, а Instagram и Канал YouTube создадите аналогичным способом.. Так же - с картинками, ну и чтоб они

открывались в соседней вкладке, ну и так же подписи внизу сделать..

НООООО!!!! ни Instagram и Канал YouTube у нас еще не создан.. можно ли их сделать, но пока без ссылок..

2) Далее в шапке располагаем одну цельную картинку с логотипом, с адресом и

с номером телефона (её я так же к письму прикрепила..).

3) Справа нужно расположить такую вещь, как "ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК".. Думаю Вы знаете что это такое..

Но тут тоже некоторые условия: Саму надпись стоит сделать ну такой

заметной.. при нажатии на эту кнопку должен высвечиваться запрос: Имя

____ и Телефон ___, причём сделайте так, чтоб номер телефона вбивался с

автоматическим пробелом и без восьмёрки.. То есть по итогу номер должен

выглядеть вот так - 933 265 25 85 (ну вот чтоб цифорки группками располагались)..

И по итогу, запрос должен приходить на ЯпонаХатовскую почту..

Это всё, что касается шапки сайта..

4) Когда на почту приходит письмо, то там есть фраза "Замечания клиента", вот её нужно заменить на "Внимание".

5) Нам не нравится вид отображающихся на сайте картинок, они словно далеко.. Мы хотим их приблизить..

В общем смотрите на фото.. Там справа представлены фото так, как они

идут у нас в менюшке.. Мы хотим, чтоб и на сайте они смотрелись так же..

Но само фото обрезать таким образом не нужно!! Нужно, чтоб они были

приближенные и если на картинку кликнуть, то тогда чтоб открывалась

полная картинка..