Наладить связь по сущностям Сайт-1С-Битрикс24(CRM)

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...
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Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не получается. И инфо по сделкам из 1С не попадает в Сделки в Битрикс. Такого рода вопросы + 3 бизнес процесса (приатачены) и 2 отчета.
P.S. 1С специалист у нас есть в штате, нужно понимать Битрикс как связать с 1С.
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