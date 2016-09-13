Наладить связь по сущностям Сайт-1С-Битрикс24(CRM)

Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не получается. И инфо по сделкам из 1С не попадает в Сделки в Битрикс. Такого рода вопросы + 3 бизнес процесса (приатачены) и 2 отчета.

P.S. 1С специалист у нас есть в штате, нужно понимать Битрикс как связать с 1С.