1. Создать плагин или приложение для AutoCAD для бесплатного распространения. 2. Помочь в его распространении (выложить в правильные места). Цель плагина - сметная программа по спецификации, получаемой в AutoCAD из модели. Обращается к нашей базе ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
На входе - названия товаров с написанием характеристик в названии. Надо распарсить строку названия по имеющимся параметрам (провести токенизацию названия по значениям из базы), включая близкие значения параметров товаров. Индексация параметров базы ...Базы данных1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сейчас есть сайт для оптового покупателя opt.vilatte.ru. Надо нарисовать анонс розничного сайта в том же дизайне. Нужен только дизайн по представленному ТЗ. На лендинге - анонс открытия интернет-магазина модной одежды, адреса магазинов в Питере, где ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
www.etm.ru – нужен новый современный дизайн интернет-магазина с проработкой юзабилити. Сложности – очень большой каталог, нужен опыт в дизайне навигации и фильтров. Опыт в юзабилити и современный дизайн – критерии отбора.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доработать существующий сайт opt.vilatte.ru по прототипам, прикрепленным к проекту (только указанные страницы и шапку с футером). Обратите внимание - нужна и всплывающая корзина (на прототипе корзины внизу). Стили использовать те же, что уже есть на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад