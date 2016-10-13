ahom131

Александр ahom131

 
53 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Плагин к AutoCAD

    1. Создать плагин или приложение для AutoCAD для бесплатного распространения. 2. Помочь в его распространении (выложить в правильные места).  Цель плагина - сметная программа по спецификации, получаемой в AutoCAD из модели. Обращается к нашей базе ...

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг названия товара по параметрам базы данных + вебинтерфейс с API

    На входе - названия товаров с написанием характеристик в названии. Надо распарсить строку названия по имеющимся параметрам (провести токенизацию названия по значениям из базы), включая близкие значения параметров товаров. Индексация параметров базы ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга - анонс интернет-магазина модной одежды

    Сейчас есть сайт для оптового покупателя opt.vilatte.ru. Надо нарисовать анонс розничного сайта в том же дизайне. Нужен только дизайн по представленному ТЗ. На лендинге - анонс открытия интернет-магазина модной одежды, адреса магазинов в Питере, где ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    www.etm.ru – нужен новый современный дизайн интернет-магазина с проработкой юзабилити. Сложности – очень большой каталог, нужен опыт в дизайне навигации и  фильтров. Опыт в юзабилити и современный дизайн – критерии отбора.

    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наладить связь по сущностям Сайт-1С-Битрикс24(CRM)

    Нужен специалист по Битрикс24, который поможет наладить связь с сайтом на Битрикс и с 1С для организации CRM. В частности, с 1С на сайт данные передаем по стандартным полям, но обратно и по нестандартным не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Доработать существующий сайт opt.vilatte.ru по прототипам, прикрепленным к проекту (только указанные страницы и шапку с футером). Обратите внимание - нужна и всплывающая корзина (на прототипе корзины внизу). Стили использовать те же, что уже есть на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
9 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга - анонс интернет-магазина модной одежды
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Все сделано оперативно. Сергею лучше предоставлять развернутое ТЗ, а не на словах. Тогда вообще все будет четко.
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