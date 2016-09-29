Всплывающее окно для сайта

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить работу по разработке "всплывающего окна" для сайта "Дети будут".
Пользователь, не зависимо от первой страницы просмотра на сайте, должен увидеть "всплывающее окно" (единожды) с информацией:
Вебинары от лучших репродуктологов Украины. Каждую субботу. +кнопка "Узнать подробнее". На страницах с укр языком - 2всплывающее окно" на укр. языке.
Пример во вложении.
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