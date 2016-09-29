Всплывающее окно для сайта

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...