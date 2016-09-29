Всплывающее окно для сайта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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www.detibudut.com.ua

Нужно выполнить работу по разработке "всплывающего окна" для сайта "Дети будут".

Пользователь, не зависимо от первой страницы просмотра на сайте, должен увидеть "всплывающее окно" (единожды) с информацией:

Вебинары от лучших репродуктологов Украины. Каждую субботу. +кнопка "Узнать подробнее". На страницах с укр языком - 2всплывающее окно" на укр. языке.

Пример во вложении.

7 лет назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$25
2 дня
Потенциал есть.
Были непонимания, но в целом все прошло гладко
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