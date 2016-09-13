Вёрстка новых блоков на сайте. Доработки...

Описание ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1Vf6nI5F_zb4iM9zOwD71I23VZJXAfbgazy33zXK4OuY/edit?usp=sharing]Описание ТЗ[/url].
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
На нашем сайте http://lifti-moskvi.ru нужно:
- На шапке разместить контакты
- Добавить меню под шапку, прикрепить его при прокрутке к верху экрана
- Сверстать блок Услуги (4 картинки + ссылки под ними, фото предоставлю)
- Сверстать блок Этапы работы - пиктограмки (иконки сделать или найти в инете самостоятельно) с названиями и стрелками
- Добавить блок Наши клиенты, разместить там лого наших клиентов (лого предоставляю)
- Добавить блок Новости
- Сверстать блок Форма обратной связи (3 поля)
Могу позвонить по телефону в любой город России или по скайпу...
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