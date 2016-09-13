WordPress - добавление элементов из стороннего шаблона

Нужно содрать вот такую Яндекс.Карту – montazhtv.ru/karta_napravlenija_na_sputnik.php Один в один, только регион по умолчанию выбрать Минск. И поставить на сайт под Wordpress на страницу (можно отдельный шаблон под станицу php сделать). Рассмотрю заявки с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо внедрить в имеющийся шаблон, блоки из стороннего шаблона. В новостной шаблон перенести блок с рецептами из кулинарного шаблона (CookBook), файлы от кулинарного шаблона могу предоставить.
Порядок действий для фрилансера:
1. Определить какой код (всецело) относится к добавлению блока с рецептами и выводу блока с рецептами на сайте.
2. Вытащить весь код (php,html,css,js и т.д.).
3. Указать в какие файлы иного шаблона вставлять этот код. (файлы от шаблона предоставлю по запросу).
По возможности указать отдельную цену на написание инструкции на будущее, если потребуется вытаскивать похожие блоки. т.е. если в будущем сам захочу вытащить другие блоки шаблонов в новый шаблон.
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