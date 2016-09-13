WordPress - добавление элементов из стороннего шаблона

Добрый день!

Необходимо внедрить в имеющийся шаблон, блоки из стороннего шаблона. В новостной шаблон перенести блок с рецептами из кулинарного шаблона (CookBook), файлы от кулинарного шаблона могу предоставить.

Порядок действий для фрилансера:

1. Определить какой код (всецело) относится к добавлению блока с рецептами и выводу блока с рецептами на сайте.

2. Вытащить весь код (php,html,css,js и т.д.).

3. Указать в какие файлы иного шаблона вставлять этот код. (файлы от шаблона предоставлю по запросу).

По возможности указать отдельную цену на написание инструкции на будущее, если потребуется вытаскивать похожие блоки. т.е. если в будущем сам захочу вытащить другие блоки шаблонов в новый шаблон.