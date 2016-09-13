Модификация шаблона Wordpress

Сайт http://wikigrib.ru/. На сайте включено кеширование (WP Super Cache)

Задачи:

1) Форма комментариев:

a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых плагинов, таких как "Subscribe to Comments Reloaded". ps редактировать сами плагины - не вариант)

b) Прикрутить к форме ВИЗУАЛЬНЫЙ редактор (можно через стандартную функцию wp_editor('', 'contentarea', $args, но это на ваше усмотрение)) Кнопки: Ж, К, П, З, Цитата, Ссылка, и тп + кнопка со смайлами emoji (плагин jQuery Comment Preview отключаем)

с) Возможность редактирования комментария в течении 10 минут после оставления. Крайне желательно БЕЗ Плагинов. (Simple Comment Editing не захотел работать с текущим шаблоном)

d) Пропускать комментарии с внутренними ссылками, без модерации (сейчас при вставке любой ссылки в комментарий, он уходит на модерацию).

2) http://wikigrib.ru/kontakt/ вставить простую форму обратной связи, не добавляющую лишних подгружаемых файлов в шаблон

3) Форма регистрции:

a) Выводить форму регистрации в модальном окне.

b) Сделать защиту от автоматических регистраций (БЕЗ Плагинов) ("Captcha by BestWebSoft" отключаем)

4) Перенести из wp-comments-post.php нестандартный код (5 строчек) в файлы плагина, для которого он предназначен, чтобы не редактировать этот файл каждый раз при обновлении WP.