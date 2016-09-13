Кнопка "Сообщить, когда появится"

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...
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Сайт написан на самописной CMS - easymac.com.ua. На товар, которого нет в наличии, нужно сделать кнопку "Сообщить, когда появится". После нажатия на кнопку появляется поле с обязательными полями - Имя, почта, номер телефона. После появления товара в наличии - клиенту автоматически приходит на почту сообщение о том, что товар поступил.
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