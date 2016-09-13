Кнопка "Сообщить, когда появится"

Сайт написан на самописной CMS - easymac.com.ua. На товар, которого нет в наличии, нужно сделать кнопку "Сообщить, когда появится". После нажатия на кнопку появляется поле с обязательными полями - Имя, почта, номер телефона. После появления товара в наличии - клиенту автоматически приходит на почту сообщение о том, что товар поступил.