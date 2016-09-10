Php | css3

Нужна помощь в вордпрессе.

Шаблон поддерживает вставки css кода и пхп с выводом в любой блок сайта. Мне нужна помощь в освоении этой возможности в виде примера

Оплата картой приват банка .

Чтоб было понятно что мне нужно вот видео

http://support.hogash.com/documentation/adding-custom-css/

http://support.hogash.com/documentation/add-custom-htmlphp-or-css-js-iframesetc/