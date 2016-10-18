Верстка сайта

Есть макеты(psd) юридического сайта. Нужно их сверстать и натянуть на любую популярную CMS(например джумлу или вордпресс). Естественно вместе с натяжкой, должен будет настроен весь функционал. Всего страниц 7. Макеты есть под веб, мобильные и планшет разрешения. ...