Сайт Юр услуг. Сверстать и натянуть на CMS

Нужно сверстать лендинг. Есть файл с расширением .PSD. Оплата – 1500 руб. Срок – до 18.00 Мск 12.09.2016. Обязательные условия: 1. Должен быть кроссбраузерым 2. Загрузна страницы не меньше 70 по сервису PageSpeed Insights (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) ...
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Есть макеты(psd) юридического сайта. Нужно их сверстать и натянуть на любую популярную CMS(например джумлу или вордпресс). Естественно вместе с натяжкой, должен будет настроен весь функционал.
Всего страниц 7. Макеты есть под веб, мобильные и планшет разрешения. Исходя из этого - вёрстка должна быть адаптивной. Скриншоты макетов прикрепляю!
Предлагайте движок и цену:)
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