Периодически выполнять вёрстку landing страниц

Макеты спросить у заказчика Адаптивность под все устройства Адаптивная верстка данных макетов, c использованием SCSS, WOW.js + Animate.css, все это дело правильно и качественно посадить на WP (натяжка). Техническое задание на верстку Доставка 24. Вот сам сайт [url=http://dost24-webs.flipcat.ru/]http://dost24-webs.flipcat.ru/[/url] Руководство верстальщику ( ОЗНАКОМИТЬСЯ ...
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Необходимо периодически выполнять работу по вёрстке страничек из исходника PSD. На каждую страничку может идти ТЗ в котором указывается какие эффекты необходимо добавить в какие блоки, либо как блоки и кнопки должны действовать.
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