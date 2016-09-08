HTMl Верстка.

$30
HTML-версткаЗакрыт14 заявок351 просмотр
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Требуется верстка личного кабинета   ( 2 раздела )  

1. Добавить лого платежной системы и выровнять стили.

2. Заверстать страницу рефералов.

Более подробно расскажу в личном сообщения.  

Прошу не беспокоить людей, которые на сайте совсем не давно.

HTML
7 лет назад
vetrov123
Евгений 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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